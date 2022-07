Viaggio sul Po, nella sacca di Goro le alghe soffocano le vongole

Un lungo viaggio sul fiume e lungo i suoi argini. Una serie di servizi di Luca Ponzi per raccontare il Po in questo periodo di estrema difficoltà per caldo e mancanza di pioggia.

In questa prima puntata siamo partiti dal Delta. Nella sacca di Goro (Fe) l'allevatore di vongole veraci Diego Viviani dice: “le alghe causate dalla siccità soffocano il prodotto” e Aldo Bignami del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara illustra i problemi, provocati dal cuneo salino, per l'irrigazione e il prelievo per gli acquedotti.