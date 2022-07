Volley, la Francia di Giani vince la Nations League

La Francia ha vinto la Nations League di pallavolo per 3-2 contro gli Stati Uniti, nella finale giocata a Casalecchio, nel Bolognese. I transalpini, in vantaggio per due set a zero, si sono fatti rimontare dagli americani fino al 2-2, per poi aggiudicarsi il tie break 15-10 e portare così il trofeo a Parigi.

Sulla panchina dei francesi c'è Andrea Giani, colonna della Nazionale azzurra della “generazione di fenomeni” e oggi allenatore anche di Modena. L'Italia era stata sconfitta dai Bleus in semifinale per 3-0 e poi, con lo stesso punteggio, ha perso anche la finale per il terzo posto con la Polonia.

Il servizio di Maurizio Colantoni