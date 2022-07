La montagna? Si finanzia anche vendendo crediti "green" alle aziende

Il parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano ha aperto un progetto per vendere l'anidride carbonica risparmiata alle aziende, attraverso una piattaforma on line. E' il primo progetto di questo tipo in Italia.

Nel servizio di Samuele Amadori l'intervista a Fausto Giovannelli, presidente del Parco, fatta a Cervarezza, provincia di Reggio Emilia.