La scoperta di Spina

Il ricco emporio commerciale, descritto da autori greci e romani, porta per le merci provenienti da Atene per tutta la pianura Padana, sembrava perduto per sempre. Non c'erano riferimenti geografici che lo individuassero. L'orografia della zona era cambiata enormemente nei secoli e solo la bonifica di cento anni fa, fece emergere i primi preziosi reperti. Nel servizio di Luana Mazza, l'intervista alla Direttrice del Museo del Delta Antico di Comacchio Caterina Cornelio