Si commuove Gianni Morandi mentre intona una strofa di Futura e accanto a lui il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, scopre la targa con il nome della nuova piazza che nasce in città, piazza Lucio Dalla. "Quando si apre uno spazio come questo per i cittadini, trasformato, è una cosa meravigliosa per la città. Poi il fatto che ci sia il nome di Lucio - sottolinea Gianni Morandi - c'è anche la musica di mezzo, si faranno spettacoli, magari vengo anche io a fare uno spettacolo in mezzo alla gente. Lucio per noi bolognesi non è mai andato via, io penso che ci sia sempre, spero ancora che sbuchi da un portico e adesso me lo immagino che verrà qua tutti i giorni". La piazza ospiterà il festival 'Dimondi' che partirà stasera con la musica di Eugenio Bennato. Durante l'inaugurazione c'è stata anche una protesta con slogan e striscioni di alcuni attivisti - tenuti a distanza dalle forze dell'ordine - contrari ai progetti del Comune nel quartiere.

Nel servizio di Marino Cancellari montato da Angelo Gorizzizzo, la voce delle tante persone che hanno voluto partecipare all'intitolazione della piazza coperta nel cuore del Quartiere Bolognina. Tra loro anche Lele Roveri dell'Estragon e Matteo Lepore sindaco di Bologna