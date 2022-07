Pavarotti nella walk of fame di Los Angeles

Ci sarà una nuova Stella sulla Walk of Fame di Hollywood: quella per il grande tenore italiano Luciano Pavarotti, scomparso nel 2007 a 71 anni. Ad assegnarla, come da tradizione, la Camera di Commercio di Hollywood. La cerimonia della posa è in programma il prossimo 24 agosto 2022 alle 11.30 (orario di Los Angeles) al 7065 di Hollywood Boulevard, con trasmissione in diretta in esclusiva su walkoffame.com.

La figlia del tenore Cristina Pavarotti sarà presente per accogliere il prestigioso riconoscimento, anche a nome delle altre eredi Lorenza, Giuliana e Alice Pavarotti e Nicoletta Mantovani, e interverrà insieme al direttore d'orchestra James Conlon, direttore musicale dell'Opera di Los Angeles, che ha avuto un lungo rapporto di collaborazione professionale e di amicizia con l'artista.

La cerimonia sarà accompagnata da una serie di appuntamenti celebrativi realizzati sotto il nome di "Luciano Pavarotti, la Stella", offerti nella metropoli californiana il 24 e il 25 agosto.