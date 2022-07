Sciopero Trenitalia Tper

In questa domenica di partenze e rientri, incrociano le braccia i lavoratori di Trenitalia Tper. La segreteria regionale Emilia Romagna di Fast e l'Rsa Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero del personale mobile dalle ore 3.30 di oggi alle ore 2.30 di domani.

Lo sciopero, che svolgendosi in giornata festiva non prevede fasce di garanzia del servizio, può comportare modifiche alla circolazione dei treni regionali anche dopo la sua conclusione. Regolari Frecce e Intercity.