Anche per questo lo hanno chiamato Direttore Operaio. Paolo Boldrini è da pochi giorni il nuovo direttore del Corriere di Romagna, un giornale con i conti in ordine che tra un anno ne compirà trenta, una cooperativa editoriale di 31 giornalisti. Paolo Boldrini, una passione per l’informazione locale, la definizione direttore di provincia lo lusinga, ha diretto per quasi 4 anni la Nuova Ferrara, poi il suo sogno, lui che è di Mantova, 8 anni come direttore del giornale più antico del mondo. Nel gennaio dell’anno scorso subito dopo il passaggio di proprietà della Gazzetta di Mantova al Gruppo Gedi il licenziamento improvviso, nonostante il segno più delle vendite. Il direttore operaio ha ricominciato cosi come redattore ordinario part- time alla Provincia di Cremona, un passaggio poi al Tirreno e oggi di nuovo a capo di quotidiano.

Servizio di Filippo Vendemmiati, montato da Emanuele Righi