Ferragosto, non si annuncia il tutto esaurito

La stagione turistica in Riviera sta andando bene, nonostante un piccolo calo dopo l'allarme sulla balneazione per la presenza di batteri in mare (poi rientrato). Anche il Ferragosto si annuncia buono ma non si prevede il tutto esaurito nelle località della costa - dice Federalberghi. La speranza è di avere una crescita ulteriore nella seconda metà di Agosto.

Nel servizio di Serena Biondini le parole di Alessandro Giorgetti, presidente di Federalberghi Emilia - Romagna.