Accoltellamento a Rimini, catturato aggressore

Una rapina sfociata in una violenta aggressione: sarebbe questa la dinamica dell'accoltellamento avvenuto in serata a Rimini. Erano le venti quando un uomo, di origini straniere, è stato colpito da diversi fendenti mentre passeggiava parlando al cellulare. L'aggressore, dopo avergli strappato il telefono, è scappato, mentre la vittima è stata soccorsa da un'ambulanza del 118. Portato al pronto soccorso, non rischia la vita. Il suo aggressore è stato poi catturato da una pattuglia della polizia locale.