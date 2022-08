Bollette, ogni famiglia pagherà 2 mila euro in più all'anno

Nonostante i 50 miliardi messi in campo dal Governo per contenere il costo dell'energia, le bollette per luce e gas continueranno ad aumentare, con un impatto del +127 per cento dal primo ottobre rispetto allo scorso anno. E' una situazione drammatica quella che si prospetta per le famiglie italiane che subiranno un aumento medio, su base annua, di 2192 euro.

Il servizio di Giorgio Maria Leone