C'è chi in stazione rimase ferito, chi nella strage ha perso un parente e chi vuole dimostrare che Bologna non dimentica. Migliaia di persone hanno partecipato al corteo per commemorare il 42esimo anniversario della strage alla stazione del 2 agosto 1980.

Voci e testimonianze raccolte da Marco Procopio (servizio montato da Fabio Giorgetti)