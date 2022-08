Bologna, scontro in A14. Morta una ragazza

Incidente mortale sull'autostrada A14, la Bologna-Taranto nel tratto bolognese. E' successo alle 19.30 di sabato nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona, al chilometro al km 35.

Si tratta di uno scontro tra due mezzi, a seguito dell'incidente è morta una ragazza e ci sono stati anche due feriti. Sono intervenute diverse ambulanze e anche l'elisoccorso oltre Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Sul luogo dell'incidente il traffico è rimasto bloccato per alcune ore, migliaia gli automobilisti bloccati. La circolazione è ripresa regolarmente solo in tarda serata.