La canicola di queste settimane mette a dura prova gli ultimi. Chi vive per strada spesso non ha nemmeno la possibilità di mettersi al riparo dal sole e rinfrescarsi. In aiuto con acqua e cibo arrivano Croce Rossa e Caritas.

Nel servizio di Giorgio Maria Leone le parole di Monica Agnoli, Delegata Inclusione sociale Croce Rossa Italiana E.R.