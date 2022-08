Da rifiuto a materia prima

I rifiuti di plastica gettati nei cassonetti della differenziata, dopo la raccolta, passano dai centri di selezione e finiscono in stabilimenti come quello della Ser di Salsomaggiore (Pr), che li riciclano. Packaging, imballi e altri oggetti monouso vengono lavorati e trasformati in granuli, che vengono poi riutilizzati dall'industria per un nuovo ciclo produttivo.

Nel servizio di Maria Chiara Perri le interviste a Massimo Pavin, presidente del Gruppo Sirmax, e a Alessandro Morosin, responsabile stabilimento Ser