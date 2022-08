"Delta", un western sul Po

E' quasi un western fluviale il film “Delta”, ambientato appunto sul Delta del Po, in provincia di Ferrara. Luigi Lo Cascio e Alessandro Borghi sono i protagonisti della seconda pellicola diretta da Michele Vannucci, regista romano trapiantato a Bologna. “Delta” sarà proiettato in anteprima al Festival di Locarno, in Svizzera, fra i lungometraggi in concorso domenica 7 agosto.

Il servizio di Filippo Vendemmiati