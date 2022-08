"Erano brave ragazze, solari e sorridenti. E' una tragedia"

Sono increduli e attoniti i cittadini di Castenaso, nel Bolognese. Qui in tanti conoscevano Giulia e Alessia Pisanu, le due sorelle di 15 e 17 anni travolte da un treno a Riccione, e le descrivono come due brave ragazze, solari e sorridenti. Amici e parenti si stringono intorno alla famiglia. Per il giorno del funerale è stato proclamato il lutto cittadino.

Il servizio di David Marceddu