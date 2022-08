Finalmente italiana

“La prima cosa che farò è raggiungere un'amica in Inghilterra. Perchè anche semplicemente viaggiare per me, senza la cittadinanza, è sempre stato complicato”. Così Pamela Malvina Noutcho Sawa, 30enne originaria del Camerun. Il giuramento davanti al sindaco di Bologna Matteo Lepore.

Filippo Vendemmiati, nel servizio montato da Alberto Carroli, l'ha intervistata