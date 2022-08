Gorbaciov e l'Emilia Romagna. Rapporto forte. Ma travagliato

La scomparsa di Michail Gorbačëv. Forti i legami dell'ultimo leader dell'Unione Sovietica con l'Emilia Romagna, anche se fu un rapporto travagliato.

Nel '92 venne insignito della laurea honoris causa all'Università di Bologna, ma non potè partecipare alla cerimonia, perché le autorità di Mosca non gli concessero il visto. E anche l'anno dopo, quando riuscì finalmente ad arrivare in Emilia Romagna, la sua visita venne bruscamente interrotta a causa del disordine politico in patria. Ce lo mostra questa copertina di un nostro telegiornale del settembre '93.