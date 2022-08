Il Po respira (ma la situazione resta grave)

La fine dell'emergenza è ancora lontana, ma per la prima volta dall'inizio di questa torrida estate la morsa della siccità sta allentando la sua presa sul Po. Grazie alle piogge dei giorni scorsi e al caldo più clemente, le portate del grande fiume sono tornate in linea con i valori minimi mensili storici del periodo. Lo rileva l'Osservatorio dell'Autorità distrettuale di bacino in una seduta che è stata molto partecipata da istituzioni ed enti locali.

Il servizio di Marco Procopio