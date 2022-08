La siccità anticipa la vendemmia anche in Romagna

La siccità e le temperature torride hanno accelerato i tempi della vendemmia in tutta la regione, scattata già prima del Ferragosto. Si comincia dalle varietà precoci utilizzate per gli spumanti ma secondo Confagricoltura la quantità di prodotto è in calo.

Nel servizio di Samuele Amadori - con le riprese di Diego Gualandi e il montaggio di Alberto Carroli - le interviste a Leone Conti, viticoltore e a Domenico Emiliani Zauli Naldi di Confagricoltura Ravenna.