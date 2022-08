Lacrime e fiori per Giulia e Alessia

Fiori e messaggi commossi in stazione a Riccione, per ricordare Giulia e Alessia Pisanu, le due sorelle bolognesi travolte da un treno. Intanto, proseguono le indagini per chiarire quanto accaduto nella mattina di domenica. Le telecamere della stazione non riprendono il luogo dell'incidente, quindi gli inquirenti si stanno basando sulle testimonianze raccolte.

Il servizio di Serena Biondini