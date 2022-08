Nonostante le piogge delle ultime ore resta critica la situazione di fiumi e corsi d'acqua in regione, a causa della siccità. Siamo andati nel Modenese dove il lido sul fiume Panaro, in estate meta solitamente di centinaia di persone, e' praticamente deserto per mancanza d'acqua.

