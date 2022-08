Rimini, ruba un'auto, fugge a folle velocità e travolge due donne

Un'auto che fugge dalla polizia a tutto gas in un viale pieno di alberghi e locali, e quindi di turisti. Attimi di panico, a Rimini, quando la macchina - rapinata poco prima da un 45enne - si è schiantata sul marciapiede, travolgendo - davanti a un hotel di Marebello - una cameriera 28enne e una turista 32enne, ora ricoverate in ospedale ma non in pericolo di vita.

I poliziotti della Mobile e delle Volanti hanno tentato di bloccare la fuga e intimato all'uomo - riconosciuto dagli agenti perché con precedenti - di scendere dalla macchina, ma il 45enne ha invece ingranato la retromarcia, travolgendo gli arredi esterni di una gelateria e di un pub e seminando il panico.



Il servizio di Mattia Martini, montato da Alberto Carroli