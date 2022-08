"Sogniamo in grande, vogliamo di più"

Guarda già alle prossime sfide Zaynab Dosso, la velocista 22enne di Rubiera, nel Reggiano, che assieme a Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese, ha conquistato il bronzo nella staffetta 4x100 femminile. Con il tempo di 42"84 il quartetto delle azzurre si è guadagnato il terzo gradino del podio. Oro per la Germania in 42"34; argento per la Polonia in 42"61.