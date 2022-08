Spacciatori durante il lockdown

Otto persone sono finite in carcere e per altre quattro è stato disposto l'obbligo di firma nell'ambito di un'operazione antidroga dei carabinieri della

Compagnia di Cervia - Milano Marittima, nel Ravennate, denominata 'Home delivery'.

Spacciavano le sostanze stupefacenti, tra fine 2020 e metà 2021, nei pressi di supermercati e farmacie, luoghi dove era possibile recarsi in

quel periodo.

Nel servizio di David Marceddu Marco De Donno, comandante provinciale carabinieri Ravenna e Michele Dileo, comandante compagnia carabinieri Cervia - Milano Marittina