"Svegliato da quelle urla disperate"

“Ho fatto quello che mi sono sentito di fare”: parla il cittadino che con la sua telefonata al 113 ha consentito l'arresto immediato del 27enne autore dello stupro avvenuto domenica all'alba in pieno centro a Piacenza.

“Mi hanno svegliato le urla della donna, non più di aiuto ma di disperazione: sono ancora provato”, ha detto l'uomo, che ha anche filmato la violenza. Immagini che abbiamo deciso di non mostrare per salvaguardare la vittima, una 55enne ucraina che si trova in ospedale, sotto choc.

Il servizio di Antonio Boschi.