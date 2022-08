"Una passione per l'uomo"

"La pandemia e la guerra sembrano avere allargato il fossato, facendo arretrare il cammino verso un'umanità più unita e solidale" ha scritto Papa Francesco, in occasione del 43esimo Meeting di Comunione e Liberazione.

"Il Vangelo addita il buon samaritano come modello di una passione incondizionata" per i fratelli "e per questo ha un'assonanza profonda con il tema del Meeting" - si legge nel messaggio inviato dal Pontefice. L'edizione di quest'anno prende il titolo da una frase pronunciata nel 1985 da don Luigi Giussani, fondatore del Movimento.

Il 24 atteso Mario Draghi.



Nel servizio di Serena Biondini, ascoltiamo Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting