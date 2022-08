Il "segugio" antincendio

L'aiuto di questo dispositivo può essere utile per individuare le fiamme sparse sul territorio o focolai che non si sono completamente spenti in aree colpite dal fuoco.

Nel servizio di Maura Bertanzon, montato da Massimo Serena, ascoltiamo i membri della Vector Robotics, Carlo Bellemo Bullo, Gabriele Giorgini e il project manager Andrea Beggio.