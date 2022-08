I dati della violenza di genere

Secondo le statistiche basate sulle chiamate al 1522, in dieci anni è triplicato il numero delle vittime. Nel 2020 sono raddoppiate rispetto all'anno precedente a causa delle restrizioni in casa imposte dal covid, per poi avere un calo del 20% nel 2021.

Declinando il fenomeno per regione, sono le laziali a contattare più di tutte il numero nazionale per le richieste di aiuto da parte delle donne vittime di violenza maschile. L' Emilia-Romagna è settima. Per provincia Bologna precede Modena, e qui contano anche le dimensioni del territorio, mentre Ferrara, con i dati Istat fermi a marzo 2022, è terza in regione.

