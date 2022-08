Le Fate a Riccione

Dopo il successo agli Europei, le Fate della ginnastica artistica hanno cominciato in Romagna, a Riccione, la marcia di avvicinamento ai Mondiali di Liverpool. Un collegiale estivo sotto la guida del Dt Enrico Casella nella località della Riviera. Una tradizione ormai, che porta decisamente fortuna a livello di risultati. La rassegna iridata nella città inglese inizierà a fine ottobre. In palio ci saranno anche i primi tre pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Il servizio di Nicola Zanarini