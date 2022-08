Femminicidio Matteuzzi, la Ministra Cartabia invia gli ispettori. I parenti: "tragedia annunciata"

Il femminicidio di Alessandra Matteuzzi, uccisa dal suo ex compagno di 27 anni a Bologna. La 56enne lo aveva denunciato per stalking. La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto agli ispettori accertamenti urgenti. Il procuratore capo Amato si difende: "non è stata malagiustizia".

"Si poteva fare di più” è però convinta Sonia Bartolini, cugina della vittima, oltre che avvocata e attivista antiviolenza. La ascoltiamo nel servizio di Francesco Tomei (montaggio Dario Fabbri)