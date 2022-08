Ancora un accoltellamento a Rimini

Un 25enne è stato accoltellato all'alba di oggi sul lungomare di Rimini. Durante una rissa tra gruppi rivali, il giovane è stato ferito più volte, ma è riuscito a trascinarsi insieme a un amico nella hall di un albergo, dove sono stati chiamati i soccorsi.

Non sarebbe in pericolo di vita.

E' il secondo accoltellamento in poche ore a Rimini. Nella serata di ieri un uomo di origini nordafricane è stato ferito da un connazionale che voleva rubargli il cellulare.