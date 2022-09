A Bologna sale la febbre per la Coppa Davis

In attesa dell'esordio dell'Italia contro la Croazia, a Bologna le giovani leve del tennis si sfidano nel campo allestito in centro: un'occasione anche per avvicinare i più piccoli a questa disciplina sportiva. A motivarli i campioni della Nazionale, in visita a turno. Domenica è stata la volta di Lorenzo Musetti.

Nel servizio di Virginia Novellini, montato da Marco Sermenghi, le interviste a Musetti, a Edoardo Ghiselli, campione italiano under 11, e a Omar Urbinati, responsabile settore tecnico giovanile per l'Emilia Romagna e della nazionale under 16 maschile.