A Marzeno, nel ravennate, un nuovo istituto servirà la vallata. Grande gioia per questo rientro in sicurezza e in una nuova struttura - che accoglie 80 bambini.

Nel servizio di Lucia Voltan - le voci di ragazzi e genitori e l'intervista a Patrizia Barchi, Dirigente Lavori Pubblici Unione Comuni Romagna Faentina.