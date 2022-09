Aggressioni sui treni, a Bologna checkpoint e controlli

Dopo diversi episodi di aggressioni al personale sui treni e la mobilitazione dei sindacati, dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Bologna sono emerse proposte e idee per tutelare capitreno e controllori: più attenzione agli accessi (ma non saranno collocati tornelli come nelle metropoli) in stazione e più controlli.

Il servizio di Virginia Novellini con il montaggio di Matteo Cotugno