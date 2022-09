Alex Zanardi torna a casa

Dopo un incendio in casa sua, due mesi e mezzo fa, Alex Zanardi era stato nuovamente ricoverato in ospedale a Vicenza. Ora il campione paralimpico bolognese è potuto tornare a casa, perché “in condizioni stabili”. Dopo il grave incidente con la handbike sulle strade senesi nel 2020, Zanardi sta proseguendo le cure per il recupero con un team di specialisti.

Il servizio di Nicola Zanarini, con il montaggio di Marco Sermenghi