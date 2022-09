Bologna, il teatro Comunale trasloca alla Fiera fino al 2026

Partirà a breve il cantiere per la riqualificazione del teatro Comunale di Bologna, in piazza Verdi. I lavori, che proseguiranno fino al 2026, rendono necessario uno spostamento e la sede individuata è all'interno del quartiere fieristico: un padiglione di 3mila metri quadrati in piazza della Costituzione.

Nel servizio di Francesca Turi (montaggio di Matteo Cotugno) le interviste al sindaco Matteo Lepore, al direttore generale di Bologna Fiere Antonio Bruzzone e al sovrintendente del teatro Fulvio Macciardi