Calcio, una magia di Raspadori abbatte l'Inghilterra

Un sabato sera memorabile per Giacomo Raspadori a San Siro. L'attaccante di Bentivoglio (Bo) segna contro l'Inghilterra la sua prima rete con la Nazionale, l'unica dell'incontro di Nations League. Gol che permette all'Italia di restare in corsa per il primo posto nel girone (sarà decisiva la partita di lunedì 26 settembre in Ungheria).

Nel primo tempo, è l'altro ex Sassuolo in campo, il centravanti Gianluca Scamacca, a rendersi pericoloso in un paio di occasioni, ma la gara si gioca su ritmi lenti e senza grossi sussulti. Più movimentata la ripresa, con la svolta decisiva al 23esimo minuto. Lancio lungo di Bonucci, controllo perfetto di Raspadori che onora il numero 10 sulle spalle con un tiro piazzato sul palo lontano. Una magia balistica che ricorda un po' Insigne e un po' Del Piero.

L'1-0 per gli Azzurri resiste fino alla fine e l'ex neroverde (ora al Napoli) può gioire insieme ai compagni.

