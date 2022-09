Cesare battisti: un'ora di colloquio col garante dei detenuti

Il garante per i detenuti dell'Emilia-Romagna, Roberto Cavalieri, ha incontrato in carcere Cesare Battisti, l'ex terrorista trasferito dall'istituto penitenziario di Ferrara a quello di Parma per effetto della declassificazione - da alta sicurezza a comune - del suo regime carcerario. "Si trova in una sezione di media sicurezza, e' in una cella singola, gli sono stati consegnati libri, lui legge molto, scrive e si augura di avere presto il computer perche' e' una concessione che aveva gia' avuto anche a Ferrara", ha dichiarato il garante Cavalieri. il colloquio e' durato circa un'ora.

Il servizio di Roberta Castellano