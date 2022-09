Covid, meno contagi e isolamento ridotto

Con la fine dell'estate e la ripresa delle attività, al via una serie di nuove regole per affrontare il Covid, tutte meno restrittive. Chi è positivo potrà eseguire un tampone di guarigione già dopo cinque giorni e non più dopo sette e se questo risulterà negativo, si potrà terminare l'isolamento.

Non solo: cala anche il periodo massimo di isolamento, che passa da 21 a 14 giorni dall'inizio della malattia.Dopo due settimane, positivi o meno, non saremo più tenuti a stare a casa.

Il servizio di David Marceddu