Cybersecurity in difesa delle auto

Nel 2015 in un esperimento avvenuto all'interno di una grande azienda automobilistica un hacker riuscì a controllare da remoto una macchina.

Più le auto sono smart - si fa per dire - più c'è il rischio di hackeraggio. Questo il tema di un convegno tenutosi al Cnr di Bologna, in cui vengono analizzati i rischi, ma anche le soluzioni.

Nel servizio di Samuele Amadori (montaggio di Matteo Cotugno) le interviste all'imprenditore Claudio Merulla e a Corrado Giustozzi, esperto di difesa informatica nella Pubblica Amministrazione