Dagli Usa all'Emilia: restauratori in trasferta

Trenta esperti di restauro provenienti dagli Stati Uniti, membri della “Association for Preservation Technology”, sono in regione per il “Grand Tour Restauro” che permetterà loro di studiare tecniche e sviluppi della conservazione dei monumenti, in particolare nel caso di interventi post terremoto. Dopo Bologna, l'Apt si sposterà a Ferrara, quindi proseguirà a Milano, Venezia e Mantova.

Nel servizio di Samuele Amadori, montato da Andrea Neri, le interviste a Greg Galer (Executive Director APT), Sonia Vallese (Direzione tecnica Assorestauro), Antonino Libro (Conservazione restauro Regione) e Cristina Ambrosini (Patrimonio Culturale regione Emilia- Romagna).