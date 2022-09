In vista del voto del 25 settembre superlavoro per le tipografie che devono stampare le schede elettorali. In Emilia Romagna ne servono oltre 6 milioni e 600 mila. Siamo stati a Sant'Arcangelo di Romagna dove ne vengono realizzate alcune - con diversi livelli di controllo.

Nel servizio di Paolo Pini l'intervista a Mauro Villa, Direttore Maggioli Editore.