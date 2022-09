Ecco Colleoni, il treno ibrido

Viaggio inaugurale per il primo treno ibrido diesel-elettrico Colleoni, entrato in servizio oggi sulla linea Brescia-Parma. Si tratta di un convoglio destinato alle linee non elettrificate e pensato in particolare per studenti e lavoratori pendolari.

Nel servizio di Antonio Boschi le interviste a Giorgio Spadi, direttore operativo Trenord, e Gianluca Borghi, assessore all'Ambiente del Comune di Parma