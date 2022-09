Gas, "Possibile quadruplicare la produzione in Adriatico"

Sono 4 miliardi i metri cubi di metano che vengono estratti ogni anno dalle piattaforme nel mare Adriatico, per l'80% in Alto Adriatico. Per contrastare il caro-energia e ridurre la dipendenza dall'estero, si potrebbe quasi quadruplicare questa quantità entro due anni, costruendo nuove piattaforme.

Lo dice Oscar Guerra del Consiglio Direttivo Assorisorse, intervistato a Ravenna da Paolo Pini