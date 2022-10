Gli orrori dei lager libici e il coraggio di David

La storia del rifugiato Yambio David Oliver, giovane attivista per i diritti umani. Fuggito da solo a 18 anni dal Sud Sudan devastato dalla guerra civile, tra ottobre 2021 e gennaio 2022 ha guidato il presidio a Tripoli per denunciare i crimini perpetrati nei centri di detenzione in Libia, e anche ora che è riuscito ad arrivare in Italia tiene accesi i riflettori sulle condizioni dei migranti detenuti in quelli che sono veri e propri lager. Grazie a lui il mondo è venuto a conoscenza del dramma di Mazin, imprigionato e sotto tortura a soli 15 anni.

David vive sotto la minaccia della mafia libica, ma non abbandona il suo impegno, continuando a chiedere canali di accesso sicuri per chi cerca rifugio in Europa, mettendo fine alla tragedia delle morti in mare. “Provo un grande senso di ingiustizia, un grande dolore per chi muore, perché sono persone come me, non sono criminali”, dice David.

L'intervista di Virginia Novellini.