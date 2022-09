Il piccolo Mustafa arriva a Budrio per le cure

Si trasferirà domani da Siena a Budrio (Bologna) la famiglia siriana El Nezzel con Mustafa, il bimbo di sei anni, nato senza arti come conseguenza dell'esposizione della madre al gas nervino durante la guerra in Siria, e il suo papà Munzir, rimasto senza una gamba a causa dello scoppio di una bomba, protagonisti dello scatto del fotografo turco Mehmet Aslan, vincitore del Siena International Photo Awards 2021, e divenuta un simbolo del drmama della guerra in Siria. Padre e figlio riceveranno le cure al centro specializzato protesi di Budrio.

Arrivata nel centro della Caritas ad Arbia (Siena) nove mesi fa, la famiglia El Nezzel è stata accolta e sostenuta da uno straordinario sentimento di solidarietà da parte di tutta la comunità di Siena e della provincia. Ora, come previsto, è arrivato il momento del trasferimento a Budrio. Ad oggi i fondi raccolti dalla Caritas a favore della famiglia siriana sono pari a 45mila euro e continueranno ad essere utilizzati per sostenere ed avviare il nuovo processo di inserimento e di cura nella comunità di Budrio.

La famiglia El Nezzel ha realizzato un video con il quale saluta e ringrazia Siena e quanti sono stati in prima linea accanto a loro in questa straordinaria avventura in Italia: "Grazie a tutti, sappiamo che Siena ci accoglierà sempre a braccia aperte".