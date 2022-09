La Riviera dei nonni

Dopo Ferragosto, sono molte le comitive di anziani che arrivano in Riviera per una vacanza fuori stagione, lunga anche due settimane, fatta di mare e relazx, ma anche di ginnastica sulla spiaggia, partite a carte e a bocce.

Per gli operatori del settore sono clienti importanti per far proseguire la stagione turistica nella parte finale dell'estate.

Il servizio di Serena Biondini