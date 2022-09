L'appello da Ravenna: "Un ministero per l'export"

580 miliardi di fatturato, un terzo del pil: è il valore dei prodotti italiani esportati nel mondo. Nell'ultimo anno è cresciuto del 20% non tanto nel volume, quanto nei prezzi. ma l'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime ora rischiano di mandare il Made in Italy fuori mercato.

Particolarmente critica la situazione dell'agroalimentare che da solo vale il 10% dell'export italiano i costi di produzione per queste imprese sono aumentati del 40%.

Dagli Stati generali dell'export a Ravenna un appello al nuovo governo: ripristinare il ministero per il commercio estero.

Nel servizio di Serena Biondini le interviste a Stefano Cuzzilla, presidente nazionale Federmanager; Luigi Scordamaglia, consigliere delegato Filiera Italia; Lorenzo Zurino, presidente Forum italiano export.